Bojano, il sindaco dimissionario Marco Di Biase: «Comune in rosso»

Si è dimesso, il 21 luglio, con una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale e al prefetto di Campobasso, il sindaco di Bojano, Marco Di Biase. Il primo cittadino era alla guida del paese dal 5 giugno del 2016. Oggi pomeriggio Marco Di Biase ha tenuto una conferenza stampa per spiegare i motivi delle proprie dimissioni. Il Sindaco ha rassegnato le dimissioni solo ed esclusivamente per non aggravare ulteriormente il disagio creato da debiti pregressi non giustificati. Un importo insostenibile e una attività amministrativa carente di ruoli apicali come ragioneria e segretariato generale. Al suo insediamento il Sindaco sapeva di poter contare su un avanzo di cassa di 750.000 euro che poi così non è stato ma anzi c’erano circa 20 milioni di euro di debito senza risoluzione alcuna. «Se si riesce a lavorare si può recuperare perché noi abbiamo iniziato a riscuotere i tributi dai cittadini, cosa che, in passato, non era mai stata fatta» le parole del sindaco dimissionario. «Abbiamo ridotto le spese su tutto, come esempio vi dico che in tre anni per le spese legali abbiamo speso ciò che la passata amministrazione aveva speso in cinque mesi. Abbiamo risparmiato molto sul personale, al netto delle problematiche attuali, parlo di un risparmio prima che determinate figure venissero meno perché sono decadute o andate in pensione nell’ultimo anno. Abbiamo cercato di risparmiare sui servizi ma molto di più si sarebbe potuto fare con una struttura più efficiente e più presente» ha spiegato ancora in conferenza. «Abbiamo risparmiato su una serie di costi che gravavano sul comune di Bojano come ad esempio un cinema che costava 30mila euro ma che aveva problemi di stabilità. Noi quest’anno siamo riusciti a passare da 78mila euro a 42mila euro per i costi dello scuolabus pur continuando a garantire il servizio con gli stessi 4 scuolabus quindi il risparmio si può fare se c’è però una struttura che segua questi passaggi e sia attiva in questo senso» ha spiegato ancora Di Biase. «Con ulteriori riscossioni ed altri tagli che si possono fare, il Comune di Bojano, con una struttura dirigenziale di buon livello può riprendersi, al netto però dei debiti che vanno chiaramente pagati perché lo sconto sugli oltre 20 milioni non ce lo farà nessuno. I cittadini di Bojano dovranno pagare nel tempo questi debiti che molto probabilmente, se non aumentano, graveranno sulle loro spalle fino al 2043». Intanto ha chiarito che non esiste nessuna crisi nel gruppo di maggioranza che ha più volte ringraziato per impegno e coesione. E sul ritiro delle proprie dimissioni, lo stesso Di Biase è scettico: «Non credo che in pochi giorni si riuscirà ad avere una struttura dirigenziale come chiesto da me ormai tre anni fa. Non credo ai miracoli» ha concluso. Ci sono ancora 18 giorni per decretare la resa definitiva e l’ingresso di un commissario al Comune di Bojano.