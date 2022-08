Bojano, Francesco Renga si prepara a far cantare la piazza: concerto il 24 agosto

Il live dell’artista sarà l’appuntamento clou dei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo, patrono del centro matesino. Tanti gli eventi in cartellone

E’ Francesco Renga l’ultimo nome di spicco nel panorama musicale italiano che quest’estate si esibirà in Molise.

Ancora un concerto degno di nota, anche in questo caso gratuito – in quanto inserito nei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo, patrono di Bojano.

E’ proprio nel centro matesino che si esibirà la sera del 24 agosto

Le manifestazioni legate al santo patrono – da sempre un fiore all’occhiello di Bojano, che come tutti i centri del Molise (e del resto d’Italia) ha sofferto in questi ultimi due anni dell’assenza totale di eventi a causa dell’emergenza pandemica, riprenderanno in questo agosto bollente. Quest’estate infatti, anche nel centro matesino è giunta l’ora di riproporre tutti il bello che la cittadina sa offrire ed il concerto di Renga è sicuramente uno degli appuntamenti di spicco.

“Che bel colpo, complimenti agli organizzatori…” e ancora “sarà un concerto fantastico’” sono solo alcuni dei commenti che la notizia diffusa sulla pagina fb “Vivi Bojano” ha scatenato nei cittadini, ma anche tra i fan della voce di pezzi come “Il giorno più bello del mondo”, “Angelo”, “Vivendo adesso” e “Guardami amore” per citarne solo alcuni tra i più noti.