Bojano, festività in onore di San Bartolomeo

Anche a Bojano, per via della pandemia, i festeggiamenti in onore del Santo Patrono hanno subito limitazioni. Nonostante ciò, come ogni anno e nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, la comunità si è riunita in festa in ossequio a una tradizione molto sentita dai bojanesi. Ieri sera ha avuto luogo all’aperto la Santa Messa officiata da monsignor Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo, già parroco dell’antica Cattedrale di Bojano. Nella giornata di oggi sono state diverse le funzioni religiose. Questa sera, in Piazza della Vittoria, si è tenuta la Celebrazione Eucaristica, presieduta dall’aricivescovo di Campobasso-Bojano, GianCarlo Maria Bregantini, alla quale hanno partecipato il sindaco, Carmine Ruscetta, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, l’assessore regionale, Vincenzo Niro, i consiglieri regionali, Gianluca Cefaratti e Armandino d’Egidio, oltre ad altre autorità locali. La cerimonia religiosa si è conclusa con la lettura della preghiera a San Bartolomeo da parte del primo cittadino. A seguire, è stata apposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.