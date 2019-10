Bojano, emergenza idrica: autobotte della Protezione civile a Picera

L’associazione Ampa ha provveduto a riempire il serbatoio che rifornisce la zona

BOJANO. In seguito all’emergenza idrica degli ultimi giorni, l’A.M.P.A. è prontamente intervenuta con l’autobotte della Protezione Civile, in località Pincera. L’emergenza è scaturita da una problematica di una certa rilevanza alla condotta idrica. L’Associazione ha provveduto a riempire, usando il proprio mezzo, il serbatoio dell’acqua che rifornisce la zona. Il Comune ha avviato i lavori urgenti per ripristinare quanto prima il flusso idrico. Nel frattempo, l’A.M.P.A. continua il suo supporto alla popolazione locale fino a quando la problematica non verrà risolta.