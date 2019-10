Bojano, domani alle 11 l’ultimo saluto ad Antonio Angelini

I funerali del 77enne, l’altra vittima dell’incidente di sabato scorso, si terranno nella chiesa dei Santi Erasmo e Martino

BOJANO. Dopo l’addio straziante di questa mattina a Gennaro Caraviello, che ha perso la vita a soli 21 anni nel tragico incidente stradale di sabato scorso sulla Statale 17 in prossimità dello svincolo di Bojano, la comunità matesina porgerà domani, 16 ottobre, l’ultimo saluto al 77enne Antonio Angelini, l’altra vittima dello stesso incidente. I funerali sono stati fissati per le 11 nella chiesa dei santi Erasmo e Martino. Un’altra giornata di dolore per la cittadina ai piedi del Matese, ancora con il fiato sospeso per il ragazzo 15enne che era in macchina con Antonio ed ora lotta strenuamente per la vita all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Per lui tanti messaggi di incoraggiamento dai compagni di nuoto della società H2O, impressi anche sugli striscioni che campeggiano all’ingresso della piscina del capoluogo, e da tutti gli amici che lo vogliono fortemente ancora con loro per continuare a gareggiare e a divertirsi insieme.