Bojano, considerazioni sulla situazione attuale

di Gianluca Caiazzo

Da qualche mese, associazioni, gruppi di volontari, cittadini hanno scelto di impegnarsi per la manutenzione delle aree verdi. Lodevole iniziativa da sostenere e incoraggiare ma un comune di ottomila abitanti, nel prossimo futuro, non potrà delegare la gestione del decoro urbano esclusivamente ai volontari. Il volontariato deve essere complementare, in aggiunta alle attività che dovrebbe mettere in campo l’amministrazione comunale. Stesso discorso per l’organizzazione di eventi, manifestazioni e attività culturali. Non si può prescindere dall’impegno del Comune, magari attraverso una Proloco che da troppi anni manca. Tra qualche settimana sono in programma le elezioni comunali: chi si candida ad amministrare deve avere entusiasmo, capacità, consapevolezza ma soprattutto “visione”. Chi si impegna nel volontariato, gratuitamente, spesso rimettendoci di tasca propria, deve poter contare su un’amministrazione comunale che sappia tutelare e valorizzare le associazioni ma anche avere l’ambizione di programmare e andare oltre l’ordinaria amministrazione. In bocca al lupo Bojano.