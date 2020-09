Bojano, Cercemaggiore e Trivento: task force per arginare il fenomeno delle truffe agli anziani

Controlli dei Carabinieri nell’abitato di Bojano, Cercemaggiore e Trivento, ove le segnalazioni pervenute dai cittadini hanno consentito di indirizzare i servizi preventivi nelle aree più “remunerative” e verosimilmente più appetibili agli autori di reati in danno di persone anziane, in particolar modo truffe. Truffe il cui modus operandi è ormai risaputo e che sarà sicuramente illustrato nuovamente alle potenziali vittime in occasioni di futuri incontri che il Comando di Via Croce ha in animo di organizzare, in ossequio alle disposizioni vigenti in tema di prevenzione COVID. L’invito che viene ribadito in queste righe, è sempre quello di Non aprire agli sconosciuti, che mai i Carabinieri chiedono soldi, che se qualche parente è solito fruire dell’e-commerce deve avvisare il familiare che è in attesa di merce acquistata e che per ogni dubbio sulla persona che si presenta alla porta si deve chiamare il 112. Per i familiari delle persone anziane che vivono sole, il monito è quello di limitare il più possibile la disponibilità di liquidità ai propri cari.