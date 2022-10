Bojano-Campobasso1919, la società matesina rinuncia all’incasso

Il plauso della società rossoblù che domenica 9 sarà di scena al Colalillo: “In questi tempi non è una scelta facile. Ammiriamo tale decisione auspicando che sia da esempio per tutte le altre piazze”

Il Campobasso 1919 plaude alla decisione della società del Bojano di rinunciare all’incasso del big match di domenica 9 ottobre che si giocherà allo stadio Colalillo. Di seguito la nota della società rossoblù:

“In questi tempi difficili per le società di calcio rinunciare del tutto all’incasso della partita di cartello non è una scelta facile. Ammiriamo tale decisione auspicando che sia da esempio per tutte le altre piazze e siamo orgogliosi di farne parte. Vogliamo che sia una festa anche per i tanti Molisani all’estero affinché possano guardarci con orgoglio. Per questo invitiamo la nostra tifoseria, nostro vanto dinanzi al mondo intero, ad accorrere numerosa a Bojano e, per una volta, ci spingiamo anche a chiedere di mostrare i nostri colori oltreoceano. Rispettiamo chi finora ha scelto di non essere presente, ma adesso bisogna rispondere a questa nuova avventura con tutto il calore che da sempre ha contraddistinto il popolo rossoblù anche in nome dell’iniziativa benefica di cui il Bojano si è fatto promotore e che sposiamo pienamente; giornata di festa deve essere e giornata di festa sia con i colori del Bojano e quelli del Campobasso in evidenza in tutto lo stadio, anche in nome della storica amicizia che ci lega”.