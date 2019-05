Bodybuilding, Luigi Colangelo chiude secondo a Scafati

Importante risultato per l’atleta campobassano Luigi Colangelo alla manifestazione di body building denominata “Mister Italia” svoltasi a Scafati (Salerno) domenica scorsa presso la New Mediterrane a Fitness.

L’elemento di spicco della Palestra Universe Gym ha ottenuto il secondo posto assoluto strappando, così, la qualificazione al campionato europeo che si terrà il prossimo 8 giugno in provincia di Roma, a Pomezia.

L’atleta ha espresso soddisfazione per il traguardo. «Sono estremamente contento – ha spiegato – ho avuto la possibilità di confrontarmi con grandi atleti e alla fine ho ottenuto un secondo posto importantissimo. Ringrazio tutti, è stata una giornata bellissima e ricca di soddisfazione».

Complimenti sono arrivati anche da tutto lo staff della palestra Universe Gym, che sottolinea il piazzamento super dell’atleta campobassano. «Siamo estremamente soddisfatti e ci complimentiamo con Luigi Colangelo per il podio a Scafati. Allo stesso tempo – precisa lo staff – speriamo che tutto ciò sia di buon auspicio per i campionati europei che si terranno a giugno. Auguriamo all’atleta una prosecuzione analoga in terra romana e carica di ulteriori successi».

Buona riuscita anche secondo Fiba Italia, organizzatore assiduo dal 2016 delle gare di fitness e bodybuilding in collaborazione diretta con la new mediterranea fitness ed altre sedi societarie sportive presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali in altri luoghi. Tenendo conto dell’evoluzione dello scenario sportivo nazionale ed internazionale, nel 2019 si associa alla Msp Italia per far si che ogni evento si svolga in maniera eccellente. E’organizzatore di corsi di formazione per tecnici di sala, personal trainer, giudici di gara, con riconoscimento dei diplomi in ambito italiano ed internazionale.

La gara salernitana assegnava i posti per l’imminente campionato europeo, nel corso del quale aumenterà anche il grado di competitività degli avversari.