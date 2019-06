REDAZIONE

CAMPOBASSO

Ottimo risultato per il campobassano Davide Cavone al campionato italiano A.I.N.B.B. (Associazione italiana naturali body building) disputato alla Rimini Wellness.

Nella categoria ‘manphisique’, ha ottenuto un settimo posto assoluto su scala nazionale, un traguardo ragguardevole per l’unico esponente molisano presente in terra romagnola. «Naturalmente sono soddisfatto per il risultato – ha spiegato lo stesso Davide Cavone all’indomani del piazzamento – ho trovato concorrenti di alto livello provenienti da tutta Italia, professionisti e campioni in altre federazioni. Questo mi rende orgoglioso della performance, come esponente del nostro Molise».

Non è mancata l’emozione sul palco della prestigiosa Rimini Wellness, passo reso possibile grazie alle selezioni romane superate brillantemente in precedenza dal campobassano. «E’stata una grande esperienza, faticosa e gratificante dopo selezioni altrettanto difficili a Roma. Sono davvero contento, in particolar modo per il confronto con professionisti della specialità e non solo». La stagione non finisce qui, Cavone potrebbe essere a Figline Val d’Arno nel mese di ottobre, con l’obiettivo di raggiungere un altro traguardo significativo. «E’una possibilità – ha concluso – valuterò nelle prossime settimane. Mi godrò questo risultato per poi concentrarmi sulle prossime sfide».