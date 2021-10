Terzo posto nella categoria “Body Building” al campionato nazionale FCFN le cui finali si sono svolte ieri 10 ottobre a Peve di Cento (Bo). Vincenzo Alfano dedica questa medaglia alla nonna Dora venuta a mancare il 25 settembre. “Nonna ci ha insegnato a non mollare mai” queste le parole di Vincenzo. Prossima finale a cui parteciperà il nostro atleta molisano sarà quella della settimana prossima organizzata da altra federazione natural, la WNBF Italy. Un grande in bocca al lupo per Vincenzo!

Body Building, podio per il molisano Vincenzo Alfano al campionato nazionale