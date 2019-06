“Bodies Exhibition”, è giallo sulla mostra: «Annullata per mancato arrivo degli organizzatori»

CAMPOBASSO

C’è già chi grida all’inganno o presunto tale. Amara sorpresa questa mattina per coloro i quali si sono presentati dinanzi alla location prescelta per la mostra “Bodies Exhibition” che avrebbe dovuto aprire i battenti alle ore 11. E, invece, della cosiddetta esibizione di corpi umani neanche l’ombra. «Siamo dinanzi al cancello – ci ha scritto in tempo reale un nostro lettore con tanto di foto del biglietto regolarmente acquistato online – ma qui non c’è nessuna mostra. É una truffa». Ma facciamo un passo indietro per meglio capire.

“Mostra di veri corpi umani”, questo il nome dell’evento che campeggia dal primo giugno su facebook e che ha destato subito grande curiosità tra i campobassani e non solo che hanno risposto all’invito. Gli stessi che questa mattina si sono recati dinanzi al luogo prestabilito in attesa di vedere l’ampia collezione scientifica composta di circa 250 pezzi di esposizione anatomici preziosi dal punto di vista didattico. In molti, infatti, avevano addirittura già acquistato il biglietto online (costo 12 euro) senza fare nessuna fila. E, invece, in tanti sono rimasti a bocca asciutta. Imbarazzo totale anche dei gestori della location prescelta increduli anche loro dell’accaduto con riferimento al quale declinano ogni responsabilità. «La mostra “Bodies Exhibition” prevista per oggi è annullata per mancato arrivo dell’organizzazione esterna che avrebbe dovuto presentarsi in loco questa mattina». Così, in una mail i gestori della location che avrebbe dovuto ospitare l’evento e che invitano gli utenti a rivolgersi agli organizzatori della mostra per un eventuale richiesta di rimborso.