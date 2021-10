Covid, un positivo in Molise: si tratta di un paziente ricoverato in Chirurgia al Cardarelli

Arriva puntuale il bollettino Covid diramato dall’Asrem per quel che riguarda la giornata di oggi, 19 ottobre. Continua a rimanere costante e sotto controllo la situazione. Non si registrano decessi e i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 498. Su 299 tamponi refertati si registra un solo positivo. Si tratta di un paziente di Campobasso che era ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Salgono dunque a 4 i pazienti ricoverati, 3 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva. 7 le persone guarite: 2 Venafro, 2 stranieri, 1 Termoli, 1 Bojano e 1 Montenero di Bisaccia. Il numero degli attualmente scende a 71 mentre sono 2256 i soggetti in isolamento.