Ha fatto tappa alle Isole Tremiti la barca di Andrea Bocelli. Il cantate di fama internazionale è partito da La Spezia con destinazione Ancora. La barca di Bocelli ha ormeggiato davanti a Cala Matano e il cantante assieme agli amici e alla famiglia ne ha approfittato per effettuato una sosta gastronomica alle Diomedee, sbarcando precisamente all’Isola di San Nicola dove ad attenderlo c’era il gruppo folkloristico le Muglieres Garganiche organizzato dalla Pro Loco delle Isole Tremiti. Ne è venuto fuori uno spettacolo improvvisato, come dimostrano le foto tratte dal profilo Facebook di Lucia Urbano, tra storia, canti, balli che hanno letteralmente incantato non solo gli isolani ma anche i turisti che in questi giorni stanno trascorrendo le loro vacanze alle Isole Tremiti.

Bocelli fa tappa alle Tremiti. Serata di emozioni tra canti, balli e storia Indietro 1 di 3 Avanti