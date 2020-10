Bocconi avvelenati, allarme in centro: “Servono controlli e sensibilizzazione”

La segnalazione questa volta arriva dalla zona di via Carlo del Croix e via Belvedere, pieno centro di Termoli, ma non è la prima volta che la città bassomolisana si trova ad avere a che fare con questi problemi. Ancora una segnalazione di bocconi avvelenati da Termoli. Stando a quanto affermato da alcuni residenti sarebbero stati piazzati in punti strategici della strada con l’obiettivo di colpire gli animali che ci sono nella zona, sopratutto quelli randagi. Un pericolo, però, anche per gli animali di proprietà a dimostrazione di quanto può essere cattivo l’animo umano. Di qui l’appello dei residenti affinché si vigili meglio sulla zona e chi eventualmente dovesse vedere movimenti strani contatti immediatamente gli organi di competenza. Sulla gravità di questi episodi sono intervenuti anche i rappresentanti termolesi dell’Oipa, l’organizzazione internazionale per la protezione degli animali che hanno messo in luce anche un altro problema: quello dell’abbandono di cani e gatti e della necessità di puntare ad una sensibilizzazione come passo principale per evitare questi problemi e il trauma per gli animali che sono spesso indifesi e sfortunati. (foto in evidenza di archivio)