Infuriano le polemiche dopo la bocciatura del Pos da parte del Consiglio di Stato. Per l’ex presidente Michele Iorio (vedi le sue dichiarazioni nel video allegato) non poteva essere altrimenti. I magistrati hanno applicato la legge, il Pos è incostituzionale perché non garantisce il diritto di ogni cittadino alla tutela della sua salute. Per Michele Iorio, Donato Toma avrebbe abusato del suo potere e lo stesso Consiglio Regionale sarebbe a rischio scioglimento.