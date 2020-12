“Bocciato” dal tavolo tecnico, il commissario ad acta Giustini verso le dimissioni

A due anni esatti dalla sua nomina, che ci fu il 27 dicembre del 2018, il commissario ad acta per la sanità molisana Angelo Giustini starebbe valutando la possibilità di rassegnare le dimissioni. Ancora non è chiaro se siano irrevocabili o se il Generale stia giocando la carta della provocazione.

Ieri c’è stato il tavolo tecnico e i ben informati raccontano di uno scontro pesante tra il commissario e la Adduce. Quest’ultima avrebbe sospeso il tavolo e lo avrebbe “invitato” a farsi da parte. Le motivazioni delle dimissioni non sono ancora chiare: secondo alcuni, Giustini avrebbe richiesto maggior personale per la struttura commissariale al fine di poter essere maggiormente autonomo rispetto alla Regione, sulla scia di quanto successo in Calabria. Secondo altri, alla base della decisione ci sarebbero motivazioni ben più importanti. Fatto sta che Giustini avrebbe già formalizzato le sue dimissioni. Ora resta da capire, come detto, se sia stato un gesto per avere maggiore potere contrattuale o se realmente il Generale sia intenzionato a lasciare. Se così fosse, sarebbe un ulteriore problema per il Molise in questo momento di emergenza e con la campagna vaccinale alle porte. Dato che anche il Piano vaccini deve essere fatto dalla struttura commissariale.

E intanto è partito anche il toto nomi per la successione. Secondo alcuni il ministro Speranza avrebbe già il nome sul suo tavolo.

Nelle prossime ore ne sapremo di più. redpol