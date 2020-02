Bocciata mozione su App junker, «Gravina bacchetta Cretella»

Approvato all’unanimità l’odg del Pd su difesa punto Polfer

REDAZIONE

«Ancora un triste storia dal Comune di Campobasso». Inizia così la nota inviata alla stampa da parte degli esponenti del Pd Giose Trivisonno, Antonio Battista, Bibiana Chierchia, Alessandra Salvatore. «L’assessore Cretella appare inadeguato alla gestione politica della responsabilità di governo. Anche il Sindaco Gravina, infatti, sembra non aver gradito l’impostazione del suo assessore sulla nostra mozione App Junker.

Di cosa si tratta? Un’App che, attraverso utilizzo del codici a barre, con precisione aiuta i cittadini nella raccolta differenziata, indicando dove conferire il materiale. Nel 2019 si è diffusa in modo esponenziale in tantissimi comuni in Italia. Il Comune di Campobasso non ha ancora aderito alla App e con la nostra mozione avremmo voluto stimolare una discussione e una decisione in tal senso. Con responsabilità abbiamo deciso di innescare una costruttiva ed approfondita analisi in commissione. Ma Cretella ha preferito polemizzare e chiedere alla sua maggioranza la bocciatura. Probabilmente Campobasso aderirà con ritardo alla App Junker o qualcosa di similare ma ancora una volta il rissoso assessore ha perso un’occasione per creare un clima collaborativo in consiglio. Con nostra soddisfazione, invece, è stata approvata all’unanimità la nostra mozione (allegata) a difesa della postazione di Polizia Ferroviaria a Campobasso. I condiglieri del PD, da sempre, non hanno problemi o timori a contestare scelte del governo ritenute dannose per la nostra realtà».