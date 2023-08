Bocce, a Ernesto Di Iorio il 7° Trofeo Museo del Profumo di Sant’Elena Sannita

L’atleta molisano ha battuto il campano Pietro Romano in finale

Ernesto Di Iorio profeta in patria. Il portacolori della Frosolonese ha vinto la settima edizione del Trofeo Museo del Profumo di Sant’Elena Sannita, gara di bocce, individuale regionale, organizzata dalla Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione e dalla Fondazione “Il Cammino del Profumo” presieduta da Massimino De Tollis.

L’atleta molisano Di Iorio, al termine di una finalissima giocata quasi alla perfezione, ha battuto 12-7 il forte campano Pietro Romano, portacolori della San Giovanni Airola.

Terza posizione per il laziale Antonio Salone di Gaeta, superato in semifinale per 12-1, dal vincitore della kermesse.

Quarto posto per un altro atleta della Frosolonese, Giuliano Iapaolo, uscito di scena in semifinale per mano del beneventano Romano.

A completare il quadro finale della competizione sono stati: 5° Adriano De Bernardis (Bianchi Piedimonte San Germano); 6° Giuliano D’Alessandro (Morgione Ripalimosani); 7° Fabiano Iapaolo (Frosolonese); 8° Domenico Palumbo (Arce); 9° Carmine Mazzone (Città di Benevento); 10° Antonio Anzovino (Città di Benevento); 11° Antonello Izzo (Città di Benevento); 12° Franco Colavecchia (Bocciodromo Comunale Campobasso); 13° Tony Riccitelli (Bocciodromo Comunale San Salvo).

Sono stati 92 gli iscritti alla competizione della Frosolonese, portacolori di società delle province di Campobasso, Isernia, Roma, Frosinone, Latina, Chieti, L’Aquila, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Venezia e Vicenza.

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise.

Gli arbitri di campo sono stati Nicolino Battista, Carmelo Arietano e Nicola Francescone.

Alle finali disputate al Bocciodromo Comunale di Frosolone e alle premiazioni tenutesi al Museo del Profumo di Sant’Elena Sannita, erano presenti, per la FIB Molise, il vice-presidente Pasquale Mangione (anche nelle vesti di presidente dell’ASD Bocciofila Frosolonese, organizzatrice dell’evento), il consigliere Mario Perrella e il Delegato FIB Isernia, Gregorio Valente (tra gli organizzatori della kermesse), i quali, dopo aver portato i saluti del presidente regionale Giuseppe Formato, hanno rimarcato l’ottimo livello tecnico-tattico della manifestazione, ringraziando la Fondazione “Il Cammino del Profumo” col suo presidente Massimino De Tollis, che da sette anni annovera, tra le proprie attività, anche questa apprezzatissima gara di bocce.

De Tollis, atleta di categoria A della Bocciofila Frosolonese e grande appassionato dello sport delle bocce, ha rimarcato il suo grande legame con la disciplina boccistica, ulteriore mezzo di promozione del Museo del Profumo di Sant’Elena Sannita, abbinando sport e conoscenza del territorio e delle sue peculiarità.