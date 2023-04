Bocce, a Campobasso va a Vincenzo Iengo il Trofeo Primavera

Vincenzo Iengo della Bocciofila Avis Campobasso vince il derby tra oratinesi con Rino Petti del Bocciodromo Comunale Campobasso e si aggiudica il Trofeo Primavera, organizzato dal Bocciodromo Comunale Campobasso del presidente Luigi Colavecchia.

Terza piazza per Carmelo Arietano del Bocciodromo Comunale Campobasso; quarta piazza per Luca Iacobucci dell’Avis Campobasso.

Quinta piazza per Carlo Buonsenso dell’Avis Campobasso, sesto Giovanni Pontelandolfo della Riccese Riccia. Settimo posto per Franco Colavecchia del Bocciodromo Comunale Campobasso, ottavo Salvatore Amorosa della Bocciofila Avis Campobasso, nona posizione per Guido Martino del Bocciodromo Comunale Campobasso.

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise; l’arbitro di campo è stato Giancarlo Libertucci.

Alle premiazioni presente il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, e il consigliere Mario Perrella. Presenti anche i delegati provinciali FIB Campobasso, Antonio Di Tota, e FIB Isernia, Gregorio Valente.