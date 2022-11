Bocce, a Campobasso 24 squadre a caccia dello scudetto

È tutto pronto per le final eight del Campionato Italiano di Società di 1^, 2^, 3^ Categoria di bocce, in programma in Molise, da venerdì 4 a domenica 6 novembre 2022, con impianto centrale il Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria a Campobasso.

Un evento federale imponente e importante, che la Federazione Italiana Bocce ha demandato all’organizzazione della FIB Molise, che porterà in Molise ventiquattro squadre (otto per ogni categoria) e quattrocento persone tra atleti, tecnici, dirigenti societari e federali, staff arbitrale.

Le squadre al via – 1^ Categoria: Del PapaMorrovalle (MC), Sperone Neirano (MI), San Cristoforo Sportland (PU), Cerbara (PG), Sandro De Sanctis Roma (RM), Tricase (LE), Ai Tre Mulini (PD), Concordia (SS).

2^ Categoria: Fortitudo Bocce Marino (RM), Bocciofila Jesina (AN), Artigiani Pavia (PV), Città di Nola (NA), Città di Spoleto (PG), Il Cervo Parma (PR), Indomita (CZ), Dossobuono (VR).

3^ Categoria: Bocciofila Loreto (AN), Città di Nola (NA), Sambenedettese (AP), Intrepida (PG), Concordia (SS), Ecosalute Codognese 88 (LO), Martanese (LE), Flaminio (RM).

Il direttore di manifestazione è Salvatore Gallo, arbitro nazionale dell’AIAB Campania.

Il programma prevede la conferenza stampa di presentazione dell’evento tricolore alle 16 di venerdì 4 novembre al Bocciodromo Comunale di Campobasso, seguita dal sorteggio degli incontri.

Sabato 5, dalle 9,30, i Quarti di Finale nei bocciodromi di tutta la regione; dalle 16,30, le semifinali.

Le tre finali scudetto, in contemporanea e in diretta sulla webtv federale (www.topbocce.live e App per Android e iOS), sono in programma domenica 6 novembre dalle ore 9 al Bocciodromo Comunale di Campobasso.

“La FIB Molise – il commento del presidente Giuseppe Formato – si appresta a organizzare il secondo evento federale degli ultimi venti giorni. Ancora non si spegne l’eco della prima edizione della Supercoppa Nazionale della Raffa, a Termoli, vinta dalla Caccialanza sulla Civitanovese, che si torna nuovamente in pista con i tricolori societari”.

“Una grande manifestazione, rientrante nell’attività dello Sport per tutti, che ha visto, ai nastri di partenza, lo scorso mese di aprile, ben 840 squadre. A dimostrazione del fatto di quanto sia diffusa la disciplina sportiva boccistica – ha proseguito il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Le squadre che arriveranno a Campobasso saranno formate da un giusto mix tra atleti giovani, esperti e più anziani. Questo uno dei motivi di interesse della competizione tricolore, poiché, se da un lato, avremo modo di vedere giovani emergenti del panorama boccistico (come i freschi Campioni del Mondo juniores Federico Alimenti e Tommaso Martini); dall’altro, in campo ci saranno campioni che, a livello individuale, gravitano nel circuito dell’Alto Livello, come il campione europeo Gianluca Manuelli (titolo vinto nel 2019, in Austria, nella coppia mista con Flavia Morelli, ndr)”.

“Nel prossimo fine settimana, sul territorio molisano, si condenseranno sport, agonismo, turismo, marketing territoriale, sociale e valorizzazione dei prodotti tipici locali – le parole del presidente Giuseppe Formato – Il mio ringraziamento, in primis, va al presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, e al Consiglio Federale per la continua e costante fiducia accordatami”.

“Un sentito grazie va agli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto e al Comitato Organizzatore Locale, guidato dalla Presidente onoraria, l’Onorevole Elisabetta Lancellotta, e dal presidente Pasquale Mangione. Ogni singolo componente del COL ha lavorato con impegno, affinché Termoli per la Supercoppa e Campobasso per il Campionato Italiano per Società potessero offrire alle squadre l’ospitalità propria dei più grandi eventi sportivi”, ha concluso il presidente Giuseppe Formato.

Il Comitato Organizzatore Locale del Campionato Italiano di Società di 1^, 2^, 3^ Categoria è composto dal presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato; dalla presidente onoraria del COL, On. Elisabetta Lancellotta (consigliera nazionale CONI); dal presidente del COL, Pasquale Mangione; dai componenti Mario Perrella, Riccardo Forte, Franco Colavecchia, Antonio Di Tota, Gregorio Valente, Antonio Iacobucci, Luigi Colavecchia, Giuseppe Iacovino, Osvaldo De Santis, Fabiana Abbazia, Flora Berlingieri, Angelo Capozzi e Angela Laguardia.

Quest’ultima, Presidente della FIB Basilicata, ha curato, insieme alla giornalista Fabiana Abbazia, una mostra storica sulle bocce in Molise (documenti reperiti all’Archivio di Stato), denominata ‘Ricordi del Molise le bocce’, che sarà possibile visitare, dal 4 al 6 novembre, al Bocciodromo Comunale di Campobasso.