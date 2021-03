Caso Giustini, per Iorio deve andare via tutta la dirigenza Asrem, sennò sfiducia a Toma

Il “caso Giustini” monopolizza di nuovo l’attenzione della stampa nazionale sulla nostra regione. Per Repubblica siamo di fronte a un nuovo caso Cotticelli, l’altro generale chiamato a fare il commissario della sanità calabrese e rimosso per palese incompetenza. Ma anche la politica regionale è in piena ebollizione, con Iorio che chiede la rimozione di tutta la dirigenza Asrem e la nomina di nuovi vertici, possibilmente molisani. Altrimenti, dice l’ex governatore, sarà mozione di sfiducia per Toma. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.