Bobo Craxi replica a Di Pietro: «Il rifiuto di farlo morire in Italia gli peserà sulla coscienza»

ROMA. Nel ventennale della morte del leader socialista, Bettino Craxi, celebrato ad Hammamet in Tunisia lo scorso 19 gennaio con l’omaggio al cimitero cattolico da parte di parlamentari e uomini di cultura, l’ex pm molisano Antonio Di Pietro non cambia di una virgola il suo pensiero su Craxi, il Psi e il malaffare della politica. Nell’intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano, l’ex pm dissente enormemente dalla «rinata santificazione. Ma finiamola: Craxi è stato vittima di se stesso, avendo scelto di farsi corrompere pure lui come migliaia di altri indagati delle inchieste di Mani Pulite. C’è chi, in altri partiti, ha avuto più avvisi di garanzia di lui. Vittima? Ma ci sono le sentenze, le confessioni, i conti all’estero, i miliardi di lire spariti». In pratica, «si continua a raccontare una storia diversa dalla realtà e a diffondere un’informazione falsata. Ora elogiano il discorso di Craxi in Parlamento che diceva: “i bilanci di tutti i partiti sono falsi”. Ma non era coraggio, era una furbata dell’ultimo minuto, che ammetteva quello che avevamo già scoperto». L’obiettivo di Mani Pulite insomma non era prima di tutto la politica nazionale, ma la mafia nei suoi rapporti con la politica, ed è per questo che secondo Di Pietro il progetto è stato fatto fallire. «Mani pulite non è stata fermata dalla politica: è stata fermata dai giudici. È una storia che va riscritta prima o poi», ha ribadito Di Pietro a L’Espresso nel ventennale della morte di Craxi.

Il figlio Bobo però ha replicato piccato all’ex pm, il quale aveva affermato che «se fosse tornato in Italia, nessuno gli avrebbe potuto togliere il suo diritto a essere curato in ospedale. È scritto nei codici. Lui, invece, chiedeva, con una sorta di ricatto allo Stato, un salvacondotto preventivo che i magistrati non potevano dare», asserendo che «Craxi non fu vittima di se stesso: primo, se proprio vogliamo dirla tutta, a 20 anni di distanza, il rifiuto di far morire mio padre in Italia è un’infamia che peserà sulla loro coscienza per tutto il resto della loro vita, così come pesano i morti di Mani Pulite». Salvo poi aggiungere che «in questi 20 anni la storiografia ci ha illuminato: i reati non coperti dall’amnistia dell’89 e commessi fino al ‘92 erano comuni a tutte le forze politiche e la magistratura ne colpì particolarmente solo alcuni, su mandato politico interno o internazionale, alla fine della Guerra fredda».