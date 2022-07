Bobcat con tre persone, tra cui due bimbi piccoli, precipita in una scarpata

Longano, ore 23,30 di ieri sera, un Bobcat con tre persone precipita in una scarpata. Volo di circa 10 metri. Sul mezzo un 39enne con i suoi due figli (uno 4 anni; l’altro 1 anno). Il padre del 39enne, non vedendolo rientrare, ha allertato i soccorsi. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare il 39enne il cui arto inferiore era incastrato parzialmente sotto il mezzo. I bambini sono stati invece soccorsi da residenti del posto e personale del 118 e uno dei due bambini, a causa delle ferie riportate, è stato trasferito al Santobono di Napoli. Sembra che proprio il 39enne sia il più grave. Indagano i carabinieri.