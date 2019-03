Blue economy, modelli alternativi e «Pianeta B che non c’è. Il Molise ha tutte le carte per convertirsi»

REDAZIONE TERMOLI

Una ricetta vera e propria non c’è, anche se le nuove generazioni «per forza di cose devono essere più pronte rispetto alle generazioni passate ad aprirsi a una nuova concezione perché la verità è che non abbiamo un altro pianeta sul quale andare e quindi dobbiamo preservare quello che c’è attualmente». E’ stata presentata nella sede del MoVimento 5Stelle di Termoli l’iniziativa “B-Planet/alternative per un pianeta al collasso”, il progetto che sta toccando numerose città italiane, ideato e promosso da Gianluca Ranieri, economista ed esperto in teoria dei sistemi, ex consigliere pentastellato della Regione Abruzzo e portato a Termoli dagli attivisti Antonio Bovio e Samanta Di Persio, quest’ultima attivista 5Stelle di Avezzano. Sotto la lente, all’indomani della manifestazione che ha visto attivisti e comitati di tutta Italia incontrarsi a Roma, è andata a finire la gestione del pianeta Terra nell’ottica che non esiste un pianeta B dove rifugiarsi. «Non c’è una vera ricetta – ha affermato Ranieri – ma un modo di pensare un diverso approccio alle cose che ci faccia pensare alle risorse come generatori di altre risorse. Dobbiamo abbandonare il concetto di rifiuto ma aprirci a quello di produzione a cascata che rinnova costantemente anche il pianeta diversamente abbiamo un problema». Per Ranieri il Molise ha tutte le possibiltà per realizzare questo tipo di conversione a patto che si abbandoni il concetto di corretta gestione dei rifiuti «che non ci aiuta ma dobbiamo pensare ai rifiuti come una risorsa e a come eliminare le emissioni in questo modo conservare il pianeta il rifiuto è un concetto che dobbiamo abbandonare». Di qui, quindi, l’avvio di semplici scelte: dal cosa comprare quando si va a fare la spesa a come muoversi in città prediligendo i mezzi pubblici, magari a basso impatto di emissioni, piuttosto che quelli privati. Durante l’incontro, infatti, davanti ad una sala gremita di persone, sono stati trattati i temi della Blue Economy, l’incremento e lo sviluppo del Capitale Naturale nonché la ricerca di Modelli Economici Alternativi. B-Planet, quindi, nasce per spiegare come sia possibile partire dalle risorse locali, accessibili e spesso a basso costo, per sviluppare e generare circuiti virtuosi mediante strategie di sviluppo sostenibile, imparando ad usare le risorse che si hanno a disposizione sul territorio, e persino tra le pareti domestiche, perché «è l’unica strategia per poter creare benessere fra le persone che si informano e si attivano per realizzare progetti funzionali e funzionanti». All’iniziativa hanno preso parte Nicola Di Michele, portavoce del M5S del Comune di Termoli; Valerio Fontana, consigliere della Regione Molise; Andrea Greco, portavoce regionale del M5S.