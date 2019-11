“Block” Friday, studenti in piazza per il clima e contro il consumismo

L’intervento di Dario Di Sisto in Consiglio comunale: “Basta attendismo, ora interventi concreti”

CAMPOBASSO. Sono scesi in piazza Municipio a Campobasso per la quarta volta in un anno nel giorno del Black Friday – una sorta di “Block Friday” per usare un gioco di parole – gli studenti delle scuole superiori per sostituire quella che è la giornata mondiale del consumo con una giornata di protesta.

“I grandi marchi concedono sconti sui beni di consumo per incoraggiarci a comprare, ma noi non vogliamo contribuire ad alimentare questo modello insostenibile”, hanno osservato i ragazzi.

Un loro rappresentante, Dario Di Sisto, ha preso la parola durante una sospensione del Consiglio comunale ribadendo di “denunciare l’attendismo dei governi di tutto il mondo chiedendo un Decreto Clima che sia all’altezza della catastrofe climatica in cui ci troviamo”.

Il Consiglio ha poi discusso la mozione, a firma di Pd (Trivisonno, Salvatore e Chierchia) e La Sinistra per Campobasso (Battista) sulla “Dichiarazione di emergenza climatica” che impegna il sindaco, Roberto Gravina, ad adottare tutti gli atti conseguenti per arrivare a zero emissioni nel 2040 e ad un taglio dell’80% entro il 2030, a contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi e a recepire la direttiva europea sulla plastica monouso entro il 2021.