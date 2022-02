Blocco dei camion, La Molisana ferma la produzione

Le parole dell’amministratore delegato, Giuseppe Ferro, riportate dal Corriere della Sera: “Non possiamo distribuire la pasta”. Gli scaffali dei supermercati potrebbero restare vuoti

La protesta dei camionisti in atto avrà con conseguenze sugli scaffali dei supermercati perché, senza i mezzi pesanti che trasportano i prodotti alimentari, presto resteranno vuoti. Il primo effetto tangibile arriva proprio dal Molise: il pastificio La Molisana da domani, giovedì 23 febbraio, fermerà la produzione.

«I nostri camionisti — ha spiegato l’amministratore delegato, Giuseppe Ferro, come si legge sul Corriere della Sera — non possono uscire dallo stabilimento perché verrebbero fermati dai loro colleghi che stanno bloccando strade e autostrade a partire dalla Puglia: non potendo portare la semola dal mulino allo stabilimento e la pasta dallo stabilimento ai distributori, abbiamo deciso di bloccare la produzione da domani. E penso che non saremo l’unica azienda a farlo».

In particolare, i camionisti chiedono il calo delle accise sul gasolio e una riduzione della pressione fiscale, sconti autostradali e il riconoscimento del loro lavoro come usurante: non si può arrivare a 68 anni e guidare ancora un camion. C’è il rischio che la protesta vada avanti ad oltranza con la possibilità che la stessa si sposti a Roma.