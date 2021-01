Bloccati in Cina, arriva il nuovo equipaggio. Presto il rientro del molisano Perino

Ci sono importanti novità per Gianluca Perino, il giovane termolese bloccato sul mercantile al largo della Cina assieme ai suoi compagni marittimi. “Nella giornata di oggi sono arrivati i nostri sostituti. Tra due settimane finiscono la quarantena e saliranno a bordo per darci il cambio”. È questa la notizia che si aspettava da tempo e che finalmente è arrivata e ci è stata confermata personalmente da Gianluca. Gli abbiamo chiesto se dunque tra due settimane fosse prevista finalmente la partenza per il ritorno a casa. “Ancora non sappiamo la data precisa del nostro sbarco e le intere procedure che dovremmo seguire”. Continueremo a seguire lo sviluppo della vicenda. Nel frattempo auguriamo un grande in bocca al lupo a Gianluca ed il suo equipaggio.