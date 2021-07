Bloccati i parti al Punto Nascita di Termoli, la decisione dell’Asrem

Dopo il dramma del bambino morto 2 ore dopo il parto all’ospedale San Timoteo di Termoli arriva la nota con la quale il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, ha sospeso l’accettazione ostetrica presso il punto nascita di Termoli. “Nel pieno rispetto delle garanzie sanitarie per la donna ed il neonato e nell’intento di migliorare le stesse, questa Amministrazione, in accordo con le indicazioni della Struttura Commissariale, ha proceduto alla temporanea sospensione delle attività di accettazione ostetrica presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli, fatte salve tutte le altre attività di Ostetricia e Ginecologia. Rimane, pertanto, attivo presso il medesimo Presidio Ospedaliero il percorso di accompagnamento alla nascita, per il quale l’Azienda ha disposto il proseguimento delle attività ambulatoriali di visita, ecografia e diagnostica pre-natale, monitoraggio pre-parto e dei controlli post-partum. Il parto spontaneo e il taglio cesareo saranno assicurati presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso e nelle Aziende Sanitarie limitrofe”.