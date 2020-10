Blitz in Capitanata: affari per centinaia di migliaia di euro anche sulle piazze del Basso Molise

I dettagli dell’operazione antimafia “Araneo” che ha portato all’arresto di 16 persone

Una organizzazione criminale ben strutturata, dedicata allo spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) e che aveva ramificazioni importanti anche in Molise e Abruzzo. Questi sono solo alcuni dei dettagli riguardanti l’operazione denominata “Araneo” e portata a termine all’alba di lunedì 26 ottobre dagli uomini dell’Arma su impulso della procura della Repubblica di Bari (con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Bari).Sedici le persone sottoposte a misura cautelare (cinque delle quali già ristrette per altre motivazioni). L’attività è partita nel 2016, come costola di una indagine per tentata estorsione in danno di un noto imprenditore. La base operativa si trovava nel foggiano. Tutto era organizzato nei minimi dettagli. Come in un’azienda, la gestione degli affari prevedeva rimborsi spesa per i “dipendenti”, noleggio di auto e schede telefoniche “aziendali” intestate a ignari titolari. Spaccio che, oltre alla zona della Capitanata, riguardava anche il confinante Molise, in particolare la zona costiera.