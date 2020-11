Blitz “Gli Intoccabili”: il Riesame lascia in carcere uno dei coinvolti

I giudici del Tribunale delle Libertà hanno respinto l’istanza di scarcerazione

I giudici del Tribunale delle Libertà di Campobasso hanno respinto l’istanza presentata dal legale Tolesino che aveva chiesto per il suo assistito, arrestato nell’ambito dell’operazione “Gli Intoccabili”, la scarcerazione o in alternativa l’applicazione di una misura meno afflittiva della detenzione dietro le sbarre. L’avvocato, adesso, leggerà le motivazioni e successivamente valuterà i prossimi passi. L’operazione “Gli Intoccabili” è stata portata a termine dai carabinieri ad inizio ottobre. Tre le misure cautelari, 29 le persone indagate e i 40 decreti di perquisizioni emessi dal Gip di Campobasso su richiesta del capo della locale Procura, Nicola D’Angelo e del Pm Elisa Sabusco (ed eseguiti in Molise, Campania, Puglia ed Emilia Romagna). L’indagine era iniziata a settembre 2018. A venire a galla attività di spaccio, commercio e detenzione di cocaina che veniva ceduta a Campobasso.