Blitz della Municipale in centro, raffica di multe (FOTO)

CAMPOBASSO ORE 23:45 – Blitz notturno della Polizia locale di Campobasso. Una raffica di multe contro le auto parcheggiate in modo selvaggio nelle vie più trafficate della movida campobassana. Decine di veicoli in contravvenzione lungo via Ferrari e piazza Pepe. Numerosi i mezzi e gli uomini impiegati per questa retata che ha colto impreparati gli automobilisti indisciplinati. Un’azione repressiva, che mira ad arginare il fenomeno che trasforma, durante il fine settimana, il centro in vero e proprio far west.