Blitz dei Nas nelle mense delle strutture sanitarie molisane: 8 le ditte con irregolarità

I Carabinieri del NAS di Campobasso, operanti sull’intero territorio regionale, hanno effettuato 19 ispezioni che hanno riguardato le mense di tutti i presidi ospedalieri, di riabilitazione e strutture sanitarie di ricovero presenti nella Regione Molise. Tra le ditte controllate 8 hanno evidenziato irregolarità riguardanti carenze strutturali ed impiantistiche dei locali impiegati per la preparazione dei pasti e l’inappropriatezza e la non corrispondenza delle procedure previste dal manuale di autocontrollo (H.AC.C.P.) con le operazioni di approntamento e somministrazione dei pasti effettivamente svolte; in 3 casi si è accertato la discrasia tra le attrezzature ed i locali notificati e autorizzati dall’Autorità Sanitaria e quelli effettivamente in uso.