Blitz dei Nas negli ospedali, guai anche per Florenzano 

È il sito web del ministero della Salute che dà la notizia: insieme ai titolari di una cooperativa, anche Florenzano è stato “segnalato” per le irregolarità riscontrate nel recente blitz dei Nas negli ospedali della regione. Nel comunicato del ministero vengono elencati i risultati divisi per regione. Questa la parte riguardante il Molise: “Deferiti i due titolari di una società cooperativa per aver fornito servizi sanitari diversi da quelli appaltati dall’Azienda Sanitaria Regionale, presso i reparti di pediatria di più ospedali molisani. In particolare è stato accertato l’impiego di medici in turni continuativi di oltre 24 ore, senza la concessione di alcun periodo di riposo, previsto dopo le 12 ore di servizio anche da capitolato di appalto. Gli oltre 100 turni lavorativi con orari notevolmente in esubero sono stati effettuati sia da medici forniti dalla citata cooperativa, sia da quelli appartenenti all’Azienda Sanitaria Pubblica, motivo per cui si è proceduto a segnalare alla competente Autorità Amministrativa anche il direttore generale della locale Azienda Sanitaria”.