Blitz dei Nas dei Carabinieri nella Rsa Covid del Santissimo Rosario di Venafro

Blitz dei Nas del comandante Di Vito presso la sezione della Rsa dell’ospedale di Venafro dove sono ospitati gli otto pazienti arrivati da Larino. I controlli hanno riguardato soprattutto la sistemazione degli anziani e dei degenti ospitati nella struttura sanitaria venafrana, la sua utilizzazione e la dotazione del personale. Ricordiamo che a Venafro si tratta di una residenza ad assistenza infermieristica, non è prevista la presenza di un medico. Un controllo che comunque i Nas stanno effettuando a tappeto in tutte le residenze assistite del Molise in questo particolare momento di pandemia Covid e quindi non dovrebbe essere collegato in particolare all’esposto presentato dal sindaco Puchetti alla procura di Larino.