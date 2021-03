Blitz dei Nas al Cardarelli, nel mirino l’impianto di ossigenazione

Tra le varie anomalie a finire sotto la lente degli inquirenti è stato proprio l’impianto di ossigenazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Com’è ormai noto, infatti, il procuratore Nicola D’Angelo, ha avviato una indagine per far luce su una possibile mala gestione dell’emergenza da Covid in Molise.

Proprio nella giornata di ieri, 22 marzo, i Nas di Campobasso si sono recati in ispezione al Cardarelli per acquisire tutti i documenti relativi all’impianto di ossigenazione obsoleto. Un vero e proprio blitz mirato a constatare la validità dell’impianto gas medicinale. Insieme ai militari erano presenti anche due consulenti tecnici nominati dalla procura, un ingegnere clinico e un medico. Sopralluoghi che continueranno anche nei prossimi giorni per far luce su quanto sta accadendo al Cardarelli di Campobasso.