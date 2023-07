Blitz dei ladri in una palazzina di via XXIV Maggio a Campobasso

E’ stata una notte di terrore quella vissuta dagli inquilini dell’edificio che, poco dopo la mezzanotte, hanno avuto a che fare con un vero e proprio raid notturno da parte di una banda che ha agito in maniera spudorata. Secondo il racconto di uno dei residenti, ad agire sarebbero state quattro persone (pantaloncini corti, t-shirt e cappellino, vestiti tutti uguali) che poi sono fuggiti a bordo di una Bmw. Le grida di una inquilina del quinto piano ha messo in allarme tutta la palazzina, ma pare che i ladri siano riusciti nel loro intento penetrando in almeno un appartamento. L’arrivo tempestivo di una pattuglia dei Carabinieri, purtroppo non è servito a fermare i delinquenti che si sono dileguati. Al vaglio delle forze dell’ordine ci sarebbero anche immagini riprese da telecamere di videosorveglianza.