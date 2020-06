Un’attività antidroga con l’ausilio delle unità cinofile è stata condotta poco fa dai Carabinieri di Campobasso. Filtrano solo particolari scarni dalla caserma di via Mazzini dove come si può vedere dalle immagini è schierata proprio l unità speciale. Stando a indiscrezioni che ancora non trovano conferme ufficiali una persona è stata fermata e condotta negli uffici per essere ascoltata.

