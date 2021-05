Blitz antidroga “Piazza Pulita”, tre persone rinviate a giudizio al termine dell’ultima udienza

Blitz antidroga “Piazza Pulita”, altre tre persone sono state rinviate a giudizio. Questa la decisione presa al termine dell’udienza Gup che si è svolta nella giornata di sabato presso il palazzo di Giustizia del capoluogo. A fine giugno dunque saranno oltre 30 gli imputati per i quali prenderà il via il processo con rito ordinario. L’operazione “Piazza Pulita” è stata portata a termine da carabinieri e finanza a maggio 2020. Stando alla ricostruzione degli inquirenti la base logistica era a Bojano dove si trovava il capo dell’organizzazione il quale voleva puntare alle estorsioni a imprenditori e commercianti molisani. Il paravento era un’azienda per il commercio di pellet nella quale riversava il denaro proveniente dallo spaccio di droga. I reati a carico delle persone finite nell’indagine sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di stupefacenti, porto abusi d’armi ed estorsioni, anche con l’aggravante del c.d. “metodo mafioso”. Per circa 30 degli imputati a giugno (il 23) inizierà, dunque, il processo con rito ordinario.