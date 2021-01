Blitz antidroga “Piazza Pulita”: chiuse le indagini, chiesti 43 rinvii a giudizio

Operazione “Piazza Pulita”: chiuse le indagini sul blitz antidroga congiunto di Carabinieri e Finanza portato a termine a maggio dello scorso anno: sono 43 le richieste di rinvio a giudizio. L’operazione scattò dopo due anni di indagini: inizialmente furono 20 persone arrestate e trasferite in carcere, altre 7 agli arresti domiciliari, 4 divieti di dimora in Molise e in Campania, 6 divieti di dimora in Molise, 1 obbligo di dimora a Campobasso e 1 obbligo di presentazione di firma alla polizia giudiziaria. I militari accertarono oltre 2.500 condotte di cessione e di detenzione di stupefacente, con sequestri di sostanza stupefacente per un totale di circa 400 grammi di cocaina, 70 grammi di eroina e 3 chili di hashish (a cui si aggiunse un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca di abitazioni, autovetture, quote societarie di due imprese molisane per un valore di oltre 1milione di euro di denaro proveniente dallo spaccio della droga). Inizialmente sotto la lente degli inquirenti tre presunti sodalizi dediti al traffico di sostanze stupefacenti. Droga, estorsioni, riciclaggio e auto riciclaggio di denaro, il filone sui cui indagarono gli inquirenti. La base logistica era a Bojano dove si trovava il capo dell’organizzazione il quale voleva puntare alle estorsioni a imprenditori e commercianti molisani. Il paravento era un’azienda per il commercio di pellet nella quale riversava il denaro proveniente dallo spaccio di droga. I reati a carico delle persone finite nell’indagine sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di stupefacenti, porto abusi d’armi ed estorsioni, anche con l’aggravante del c.d. “metodo mafioso”.