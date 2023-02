Blitz antidroga nel centro storico, due fermi

Blitz antidroga della Polizia nel centro storico di Isernia con l’intervento di un cane antidroga, fermata una coppia di pusher.

Ieri sera centro storico di Isernia bloccato da un intervento massiccio della Questura che ha isolato la zona a caccia di spacciatori. Due i fermi di polizia giudiziariai, lui è stato portato nel carcere di San Leonardo, lei ai domiciliari. Si tratta di una coppia di conviventi trentenni, nella loro abitazione sequestrati contanti e droga. Rifornivano i frequentatori della movida isernina. Fondamentale l’aiuto del cane antidroga che ha permesso alla Polizia di trovare la droga. Portati in questura i due sono stati arrestati. L’uomo è finito in carcere, la sua compagna ha ottenuto i domiciliari. Lunedì quasi certamente l’interrogatorio di garanzia. In pochi giorni è la seconda operazione antidroga della Polizia a Isernia.