Blitz antidroga “Gli Intoccabili”, in 6 dinanzi al Gup: 3 hanno scelto il rito abbreviato e 3 il processo ordinario

Blitz antidroga “Gli Intoccabili”, si è svolta nella giornata odierna (martedì 18 maggio) l’udienza Gup per 6 delle persone coinvolte nell’operazione portata a termine dai carabinieri. In tre hanno scelto il rito ordinario; altri 3 hanno optato invece per il rito abbreviato (udienza fissata al 27 luglio). L’avvocato Tolesino (nella foto in basso) per uno dei suoi assistiti ha chiesto inoltre una istanza di sostituzione cautelare. Il giudice si pronuncerà nei prossimi giorni. In tribunale anche i legali degli altri coinvolti, gli avvocati Piunno, Di Lena, Morena e Lanese. Il blitz antidroga fu portato a termine a ottobre del 2020 dai carabinieri della Compagnia di Campobasso. L’attività di indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Campobasso. Al termine di “attività tecniche”, osservazioni, pedinamenti e perquisizioni furono, inizialmente, adottate 3 misure cautelari (29 le persone indagate e i 40 decreti di perquisizioni emessi dal Gip di Campobasso su richiesta del capo della locale Procura, Nicola D’Angelo e del Pm Elisa Sabusco, eseguiti in Molise, Campania, Puglia ed Emilia Romagna). A finire sotto la lente dei militari l’attività di spaccio e detenzione di cocaina a Campobasso.

L’avvocato Silvio Tolesino