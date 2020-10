Blitz antidroga “Gli Intoccabili”: gli arrestati scelgono il silenzio

Si sono avvalse della facoltà di non rispondere le tre persone arrestate la scorsa settimana nell’ambito dell’operazione antidroga denominata “Gli Intoccabili”. Nella tarda mattinata di lunedì 12 ottobre 2020 si sono svolti gli interrogatori dei destinatari di una misura cautelare. Tutti e tre hanno dunque scelto di restare in silenzio. Uno dei legali, l’avvocato Silvio Tolesino (nella foto in basso) ha chiesto la revoca della misura. Il blitz è scattato nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. Oltre alle tre misure cautelari da registrare 29 persone indagate e 40 decreti di perquisizioni emessi dal Gip di Campobasso su richiesta del capo della locale Procura, Nicola D’Angelo e del Pm Elisa Sabusco (ed eseguiti in Molise, Campania, Puglia ed Emilia Romagna). L’indagine era iniziata a settembre 2018 e si è conclusa a febbraio 2020 e aveva fatto luce su attività di spaccio, commercio e detenzione di cocaina che veniva ceduta a Campobasso.

L’avvocato Silvio Tolesino