Blitz all’ex Roxy, struttura fatiscente e rifugio di tossici (FOTO E VIDEO)

Il Comune ha chiesto alla Regione la bonifica dell’area e di murare gli ingressi

CAMPOBASSO. Un sopralluogo all’interno dell’ex hotel Roxy, chiesto dall’amministrazione comunale di Campobasso alla Regione Molise (proprietaria dello stabile che ha fatto aprire l’ingresso) e ottenuto per rendersi conto, semmai ce ne fosse ancora bisogno, delle condizioni in cui versano i locali interni della struttura piazza Savoia. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani, gli agenti della Polizia di Stato e il dirigente della Polizia Municipale e il sindaco, Roberto Gravina, che è entrato nella struttura e ha riscontrato come effettivamente vi siano tracce di persone che vanno lì a pernottare o a fare uso di droghe. L’amministrazione comunale, pertanto, non soddisfatta degli interventi finora effettuati ed intenzionata a risolvere la questione in modo definitivo, chiederà alla Regione di bonificare l’area e, come provvedimento immediato, la muratura delle entrate dopo aver accertato che le catene, messe lì per impedire l’accesso, vengono infrante di volta in volta.