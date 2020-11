Blitz all’alba nel cuore di Campobasso. Raffica di perquisizioni

Un’attività antidroga ad opera dei Carabinieri di Campobasso è scattata all’alba di oggi nel cuore del centro del capoluogo di regione. Decine di militari, coadiuvati dalle Unità Cinofile, hanno proceduto a diverse perquisizioni in abitazioni dove vivono persone che potrebbero essere state segnalate come presunti autori di attività di spaccio in città. Le perquisizioni si sono concentrate nella zona di via Ferrari ma anche dalle parti di viale del Castello. Sembra escluso comunque che questa attività abbia portato ad arresti o fermi. Potrebbe avere dunque solo una valenza info-investigativa.

S’ignora se questa attività sia una diramazione di quella portata a termine poco piu di un mese fa e che portò all’arresto di tre campobassani indagati per spaccio di droga.