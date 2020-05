Blitz all’alba 39 fra arresti e misure cautelari. Scacco al clan

Dalle prime luci dell’alba, 250 tra carabinieri e finanzieri, con unità cinofile ed elicotteri, sono impegnati nell’esecuzione di 39 misure cautelari personali e sequestri di beni, disponibilità e quote societarie per oltre un milione di euro, nei confronti di componenti di associazioni a delinquere per stupefacenti, con arresto anche di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso. A capo di un sodalizio un pregiudicato napoletano vertice di un’associazione di stampo camorristico campana che reimpiegava i proventi illeciti della droga in attività commerciali in provincia di Campobasso.



Tra gli indagati spicca la figura di un personaggio, imparentato con una delle più conosciute famiglie mafiose di Cerignola (i Cartagena, coinvolti nello storico processo degli anni ’90 ‘Cartagine’, che azzerò il clan Piarulli-Ferraro) e coinvolto nell’operazione ‘Final Cut 2′, con la quale venne smantellata, nel 2011, un’organizzazione dedita alla ricettazione di veicoli, nell’operazione ‘Le Iene’, che consentì di individuare, nel 2014, i responsabili del tentato furto al caveau della NP Service di Foggia, e, nel 2016, nella tentata rapina ad un portavalori avvenuta sul tratto pisano dell’A12.

Interessate, oltre la regione Molise, anche la Campania, la Puglia, e la Calabria.

Alle 10.30 presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, i dettagli della operazione – la prima della specie in Molise – a cura del Procuratore Generale presso la Corte Appello, del Procuratore Distrettuale Antimafia di Campobasso e dei due Comandanti Provinciali di Campobasso dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’intervento in videoconferenza del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e la presenza del Vice Comandante Operativo dello S.C.I.C.O.