“Blackout poi l’antifurto che suona fino al mattino, non ne possiamo più” (LA SEGNALAZIONE)

Un problema che va avanti da circa una settimana e che sta letteralmente facendo esasperare i residenti di Difesa Grande, popoloso quartiere della periferia sud di Termoli. “Puntualmente ogni notte nel quartiere di Difesa Grande va via la corrente e scatta l’antifurto delle scuole, e tutti gli abitanti sono costretti a subire la cantilena nel cuore della notte”, è una delle segnalazioni che ci sono giunte per sottolineare un problema che sta diventando davvero difficile da sopportare soprattutto per coloro che la mattina dopo devono svegliarsi presto, magari per andare a lavoro. La richiesta, quindi, è che chi può si adoperasse nel più breve tempo possibile per cercare di risolvere il problema. “L’antifurto della scuola ha continuato a suonare fino alle 11 di mattina. E’ una situazione insopportabile”.