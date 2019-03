Blackout in ospedale: “Caracciolo” paralizzato da ore, pazienti evacuati

AGNONE

FRANCESCO BOTTONE

La mancanza di alimentazione elettrica ha creato intuibili problemi a tutti i reparti, compreso il Pronto soccorso e il delicato reparto Dialisi. Alla base dell’incidente, che ha del paradossale, pare ci sia stato un problema sorto durante un programmato intervento di manutenzione degli impianti. Una scheda elettrica è saltata proprio mentre gli addetti stavano eseguendo la manutenzione e la conseguenza diretta è che tutto l’ospedale è rimasto senza alimentazione elettrica. Un disastro che solo per un caso fortuito non ha avuto più gravi conseguenze. Qualcuno avrebbe potuto rimetterci addirittura la vita. «A memoria d’uomo non era mai successa una cosa del genere» commentano amareggiati alcuni pazienti presenti in ospedale. Lanciato l’allarme si è messa in moto una squadra speciale di pronto intervento da Campobasso, che lavora per l’Asrem. I tecnici hanno lavorato per ore nel tentativo di ripristinare la normale erogazione della corrente elettrica, ma al momento il “Caracciolo” è ancora paralizzato perché senza alimentazione elettrica da ore ed ore. A subire le conseguenze negative di questa situazione paradossale soprattutto il Pronto soccorso e il reparto dialisi. I dializzati che erano già pronti per essere sottoposti al trattamento salvavita sono stati dirottati presso l’ospedale di Isernia, con intuibili ritardi e con il conseguente congestionamento di quella struttura ospedaliera. Vista la gravità della situazione si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che sono stati impegnati in una vera e propria evacuazione dei pazienti, trasportati a spalle, giù per le scalinate, con tutti gli intuibili rischi del caso.