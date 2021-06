Venerdì 2 luglio, a causa di lavori di riparazione della condotta idrica comunale nei pressi di Rampa Porta Castello, dalle ore 8,30 alle ore 16 (e comunque fino al termine dei lavori), sarà sospesa la fornitura di acqua per tutte le utenze nel tratto di via Occidentale compreso fra rampa Giobbe e via Sant’Ippolito.