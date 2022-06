Blackout elettrico, gran parte di Campobasso alle prese con sbalzi di corrente ed interruzione dell’energia

La causa è da rintracciare nel gran caldo e nell’uso eccessivo dei condizionatori

Gran parte di Campobasso è stata alle prese con sbalzi di corrente ed interruzione di energia elettrica. E’ quanto successo nel capoluogo di regione questo pomeriggio, mercoledì 29 giugno. La causa, con tutta probabilità, è da rintracciare nell’eccesivo uso dei condizionatori visto il gran caldo di questi giorni.

Ad ogni modo il problema è andato avanti per tutto il pomeriggio in numerose zone della città: segnalazioni ci sono giunte da via Labanca, via San Lorenzo, Sant’Antonio dei Lazzari, via Garibaldi, via Tiberio, zona industriale, via delle Frasche (casa di riposo inclusa), quartiere San Giovanni. In alcune abitazioni la corrente è andata via del tutto, in altre si sono registrati sbalzi continui.

Gli operatori dell’Enel sono hanno lavorato a lungo per cercare di risolvere il problema che ha, comunque, creato qualche inconveniente.